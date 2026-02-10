Pour rappel, le split tunneling permet de choisir quelles applications passent ou non par le réseau privé virtuel. Le kill switch coupe automatiquement l’accès à Internet en cas de déconnexion du VPN, afin d’éviter toute fuite d’adresse IP. NetShield, enfin, s’appuie sur un système DNS propre à Proton pour bloquer publicités, traqueurs et domaines malveillants.

Si ces fonctions sont pensées pour fonctionner de manière complémentaire, leur activation conjointe pouvait, dans certains cas, provoquer des conflits, notamment lorsque le split tunneling était actif. Il fallait alors ajuster sa configuration à la volée, en désactivant temporairement l’une des options, au risque de la laisser inactive plus longtemps que prévu.

Proton avait déjà documenté ces limitations fin 2025 et avait engagé des ajustements dans les versions suivantes du client pour permettre au split tunneling et au kill switch de fonctionner en même temps. Cette nouvelle mise à jour en constitue l’aboutissement logique, avec une prise en charge complète des trois fonctions en parallèle.

Ce changement ne concerne pour l’instant que la version Windows, le split tunneling n’étant toujours disponible qu’en version expérimentale sur macOS et Linux.