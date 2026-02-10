Jusqu’ici, il fallait choisir. La dernière version du client Windows de Proton VPN met fin à une limitation qui empêchait d’activer en même temps le split tunneling, le kill switch et NetShield.
Proton VPN a annoncé le déploiement d’une mise à jour de son application Windows qui autorise désormais l’activation simultanée du split tunneling, du kill switch et de NetShield. Une combinaison qui, jusqu’alors, pouvait poser problème dans certaines configurations, contraignant les utilisateurs et utilisatrices à arbitrer en fonction de leurs usages. Il ne s’agissait pas d’un bug, mais bien d’une restriction technique, que le fournisseur de VPN suisse indique avoir levée.
Une cohabitation longtemps problématique
Pour rappel, le split tunneling permet de choisir quelles applications passent ou non par le réseau privé virtuel. Le kill switch coupe automatiquement l’accès à Internet en cas de déconnexion du VPN, afin d’éviter toute fuite d’adresse IP. NetShield, enfin, s’appuie sur un système DNS propre à Proton pour bloquer publicités, traqueurs et domaines malveillants.
Si ces fonctions sont pensées pour fonctionner de manière complémentaire, leur activation conjointe pouvait, dans certains cas, provoquer des conflits, notamment lorsque le split tunneling était actif. Il fallait alors ajuster sa configuration à la volée, en désactivant temporairement l’une des options, au risque de la laisser inactive plus longtemps que prévu.
Proton avait déjà documenté ces limitations fin 2025 et avait engagé des ajustements dans les versions suivantes du client pour permettre au split tunneling et au kill switch de fonctionner en même temps. Cette nouvelle mise à jour en constitue l’aboutissement logique, avec une prise en charge complète des trois fonctions en parallèle.
Ce changement ne concerne pour l’instant que la version Windows, le split tunneling n’étant toujours disponible qu’en version expérimentale sur macOS et Linux.
- storage16838 serveurs
- language127 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Proton VPN fait partie des services qui ont le plus monté en puissance ces dernières années. Longtemps perçu comme un outil de niche pour les profils les plus exposés, il s’appuie aujourd’hui sur une politique no-log confirmée par audit, une infrastructure Secure Core travaillée et des applications open source bien finies. Grâce à ses récentes optimisations réseau et à son VPN Accelerator, ce service offre désormais des performances comparables à celles des meilleurs VPN du marché, tout en gardant un niveau de confidentialité très au-dessus de la moyenne.
- Niveau de sécurité et de confidentialité parmi les plus élevés
- Interface moderne et soignée sur desktop comme sur mobile
- Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
- Protocole Stealth adapté aux réseaux les plus restrictifs
- VPN Accelerator efficace sur les débits
- Tarifs plus élevés que ceux de certains concurrents grand public
- Support technique principalement en anglais, avec des délais de réponse variables