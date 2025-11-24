Perplexity défend bec et ongles l'architecture de Comet en expliquant que ces recherches n'ont aucun sens. "Pour répliquer cela, l'utilisateur humain doit activer le mode développeur et charger manuellement le malware dans Comet", précise Jesse Dwyer, porte-parole de l'entreprise. Évidemment, présenté comme ça, l'argument fait mouche. Sauf que SquareX n'a jamais prétendu le contraire. Les chercheurs ont démontré qu'un attaquant peut créer une fausse extension en usurpant l'identité d'une extension légitime cachée dans Comet, et que cette technique, baptisée "extension stomping", permet d'injecter du code malveillant via le site perplexity.ai pour déclencher l'API MCP et exécuter n'importe quelle commande.​

Perplexity conteste également l'absence de consentement utilisateur. "Lorsque nous installons des MCPs locaux, nous demandons le consentement de l'utilisateur. Ce sont eux qui le configurent et appellent l'API MCP", affirme la société. L'entreprise insiste sur le fait que chaque commande supplémentaire nécessite une confirmation. Mais SquareX a justement relevé que les extensions Agentic et Analytics sont dissimulées du tableau de bord et ne peuvent être désactivées par les utilisateurs. Ces extensions disposent d'un accès permanent pour lancer des applications locales sans supervision.​