Se faire un petit serveur personnel pour accéder à ses fichiers depuis n'importe où ? Ce n'est pas forcément très dur. L'application Tailscale rend les choses bien plus simples.
Pour s'affranchir des services de stockage cloud, qui n'a jamais essayé d'accéder à ses fichiers depuis un café ou de prendre la main sur son PC de bureau depuis le salon ? On le sait, que c'est souvent plus compliqué que prévu. Alors que je songe à mettre en place un petit serveur personnel, je suis tombé sur Tailscale. Oui, je sais, le service n'a rien de nouveau, mais il change réellement la donne et mérite bien qu'on s'y attarde !
Le casse-tête du réseau
Votre PC à la maison vit derrière votre box Internet qui le protège du monde extérieur. Que ce soit pour récupérer un fichier ou pour l'accès au bureau à distance, cette protection NAT empêche toute connexion entrante - impossible donc d'y accéder depuis votre bureau. Et c'est sans compter les pare-feu des entreprises qui ajoutent une couche supplémentaire en bloquant la plupart des protocoles de partage de fichiers.
Les solutions classiques demandent de configurer un serveur FTP ou d'aller trifouiller dans les entrailles de la box pour ouvrir des ports. Une usine à gaz qui nécessite une adresse IP fixe (payante chez la plupart des FAI) et des compétences techniques qui ne sont pas à la portée de tout le monde, notamment au niveau de la sécurité. Et bien sûr, si vous changez de fournisseur Internet, tout est à refaire...
Mais alors pourquoi s'acharner sur la mise en place d'un serveur personnel quand des services cloud comme Dropbox ou Google Drive règlent le problème ? D'une part, cela implique de dupliquer tous vos fichiers sur des serveurs externes. Et puis, vous n'allez certainement pas y stocker tous vos médias, ni pouvoir y greffer un lecteur multimédia tel que Plex ou Infuse. Enfin, vos données seront chez vous.
Tailscale : votre réseau local, partout
Tailscale crée un tunnel chiffré entre tous vos appareils en s'appuyant sur le protocole WireGuard. Votre PC de bureau, votre ordinateur portable, votre téléphone ou votre tablette peuvent se parler directement. Concrètement, c'est comme s'ils étaient tous connectés sur le même réseau Wi-Fi local, où que vous soyez.
Il est nécessaire de créer un compte sur Tailscale.com. Au sein de ce dernier, vous retrouverez un tableau de bord pour gérer tous vos appareils. Le client doit être installé sur l'ensemble des appareils
Chaque appareil récupère automatiquement une adresse IP fixe dans la plage 100.x.y.z. Cette adresse reste identique même si vous changez de réseau Wi-Fi ou de fournisseur. Bonus : la fonction MagicDNS vous permet d'utiliser des noms plutôt que des adresses IP - il suffit alors de taper le nom de votre PC dans l'explorateur de fichiers.
Le principe est malin : dans la plupart des cas, Tailscale établit des connexions directes entre vos appareils. Vos fichiers passent alors directement de votre PC à votre téléphone sans transiter par aucun serveur externe. Quand les pare-feu ou la configuration réseau empêchent cette connexion directe, Tailscale utilise ses serveurs relais DERP (Designated Encrypted Relay for Packets). Ces derniers ne font que transférer vos données déjà chiffrées - ils reçoivent des paquets cryptés de votre PC et les retransmettent tels quels à votre téléphone. Les clés, elles, sont sur vos appareils.
Sur Windows, partagez les dossiers que vous voulez rendre accessibles sur votre réseau local via les propriétés du dossier, section "Partage". Sur macOS, utilisez les Préférences Système > Partage > Partage de fichiers. Vos dossiers partagés deviennent alors accessibles depuis n'importe quel appareil de votre réseau Tailscale, que vous soyez au bureau, chez des amis ou en vacances. L'application Fichier sur iOS et iPadOS permet de se connecter à un serveur nativement. Sur Android, une app comme Solid Explorer permettra d'en faire de même. D'emblée, il devient plus simple de configurer un lecteur multimédia comme Plex sur une machine dédiée pour y accéder depuis n'importe où.
Enfin, cerise sur le gâteau, si Tailscale dispose d'offres avancées pour les entreprises, pour un usage personnel, le service est gratuit pour trois utilisateurs et jusqu'à 100 appareils !