Votre PC à la maison vit derrière votre box Internet qui le protège du monde extérieur. Que ce soit pour récupérer un fichier ou pour l'accès au bureau à distance, cette protection NAT empêche toute connexion entrante - impossible donc d'y accéder depuis votre bureau. Et c'est sans compter les pare-feu des entreprises qui ajoutent une couche supplémentaire en bloquant la plupart des protocoles de partage de fichiers.

Les solutions classiques demandent de configurer un serveur FTP ou d'aller trifouiller dans les entrailles de la box pour ouvrir des ports. Une usine à gaz qui nécessite une adresse IP fixe (payante chez la plupart des FAI) et des compétences techniques qui ne sont pas à la portée de tout le monde, notamment au niveau de la sécurité. Et bien sûr, si vous changez de fournisseur Internet, tout est à refaire...