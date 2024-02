Les publicités liées à la Saint-Valentin vous font grincer des dents ? Opera GX a la solution !

Une fois installée, l'extension Heartblocker propose plusieurs choses. La fonctionnalité de remplacement de texte tout d'abord permet de changer automatiquement les mots et expressions romantiques (Saint-Valentin, baiser…) par quelque chose de plus neutre (14 février, contact bouche à bouche…). Ensuite, l'outil bloque les images à majorité rose et permet de rendre monochrome n'importe quelle partie d'un site web. Enfin, un mode Emo permet de monter d'un cran et de remplacer les mots par des termes plus tristes et de transformer le rose en noir.