Avec le navigateur mobile Edge, Microsoft pourrait cibler les pubs en fonction de votre historique

Microsoft travaille actuellement à la mise en place d'une nouvelle fonction, repérée sur le canal Edge Canary, canal utilisé par Microsoft pour déployer des nouveautés destinées à Edge. Il s'agit d'un bouton qui apparaît dans les paramètres et propose « d'autoriser Microsoft à enregistrer votre activité de navigation. »

L'idée, selon la description de cette option, est de s'appuyer sur « l'historique, l'utilisation, les favoris, le contenu web et d'autres données de navigation pour personnaliser Microsoft Edge et les services Microsoft tels que les publicités, les recherches, les achats et les actualités. »