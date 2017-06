Faire de la musique : top 10 des logiciels pour bien débuter

Home studio

Questions philosophiques ?

Dois-je m'orienter vers les séquenceurs multipistes (audio, MIDI, les deux ?) plus propices à la composition ou vers les environnements tournés vers le Live basés sur des boucles ou des blocs ?

basés sur des boucles ou des blocs ? Est-ce que je souhaite profiter d'une base solide de machines (samplers, loopers, etc.), d'effets et d'instruments intégrés à mon logiciel ou, à mon gré, d'utiliser des plug-ins (VST, VSTi) ?

Modifié le 23/06/2017 à 18h02

Que l'on soit musicien confirmé ou complet néophyte, difficile d'ignorer la place centrale de l'ordinateur dans la création musicale aujourd'hui. Le home-studio a littéralement fait entrer « le studio à la maison » et les logiciels embarquent des machines qui auraient normalement nécessité des mètres et des mètres carrés d'espace. Conséquence directe : n'importe qui est capable de composer, d'arranger, d'enregistrer, de mixer voire de masteriser, bref, de produire... si tant est que ce « n'importe qui » ait un peu d'oreille, d'imagination, de patience et le bon logiciel.Or, force est de constater que la MAO (musique assistée par ordinateur) est de plus en plus accessible. En effet, les logiciels de production, appelés DAW - acronyme de l'anglaistraduisible en station audionumérique - profitent de flux de travail de plus en plus fluides et disposent quasiment tous d'une version d'essai ainsi que d'une version française. En outre, à l'instar des logiciels de création graphique, les tutos vidéo sont légion ; ce qui simplifie grandement l'apprentissage.Ne reste plus qu'à chacun de choisir sa philosophie :Ensuite, ce sont des choix d'interface, de compatibilité, de vision, et, peut-être simplement deAfin de mieux s'y retrouver dans cette foule d'outils, la rédaction propose une sélection des logiciels de production musicale et de partitions gratuits ou disponibles en version d'essai !