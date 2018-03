Quel wallet choisir pour stocker ses cryptomonnaies sur son PC ?

Qu'est-ce qu'un wallet ?

Copay

Exodus

Bither

Armory Bitcoin Client

mSIGNA

Electrum

Coinomi

Blockchain.info

Uphold

GreenAddress

Modifié le 23/02/2018 à 11h56

Ce dossier vous fera découvrir les- ou- indispensables pour éviter de perdre vos précieux investissements. Après avoir vu l'utilité de ces logiciels, nous vous présenterons les forces et faiblesses de 10 d'entre eux. Vous pourrez ainsi choisir en toute connaissance de cause celui qui est le plus apte àpréférée.Unest un portefeuille dans la langue de Shakespeare. Même si les cryptomonnaies n'ont aucune forme physique, le terme est resté. Un wallet sert à stocker les clés privée et publiques nécessaires au fonctionnement de la blockchain, et par conséquent à la gestion de vos devises chiffrées. Tout utilisateur de monnaie virtuelle comme le Bitcoin utilise un portefeuille de ce type.Les wallets existent sous plusieurs formes : logicielle, à installer sur un PC ou à télécharger sur un smartphone, ou « matérielle », c'est-à-dire stockée sur un support physique comme une clé USB.Dans ce dossier, nous vous proposons une. La liste n'est pas exhaustive, aussi n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est votre wallet préféré et pourquoi vous l'avez choisi.Copay est undisponible sur PC, Mac, GNU/Linux et smartphone. Totalement open-source, il permet de gérer plusieurs comptes Bitcoin dans une seule interface en français très simple d'accès.Par sécurité, les clés privées des utilisateurs sont stockées en local. Copay permet aussi de récupérer un portefeuille grâce à un, une fonction utile en cas de perte de votre smartphone par exemple. Ce wallet est aussi multi-signature, ce qui permet une sécurité accrue lors des transactions qui doivent être validées par plusieurs utilisateurs.Lancé en 2016,est un jeune. Il a le gros avantage d'être compatible avec plusieurs devises virtuelles dont Bitcoin, Litecoin et Ethereum pour ne citer que les plus connues. Actuellement, 14 cryptomonnaies sont gérées par Exodus et le nombre ne cesse d'augmenter.Compatible PC, Mac et GNU/Linux, il offre une interface simple. Si vous possédez plusieurs wallets, la fonctionvous permettra des transferts rapides de l'un à l'autre. Téléchargeable gratuitement, Exodus est idéal pour gérer de petites sommes de cryptomonnaie quand on possède plusieurs devises virtuelles.Tout comme Copay,est unmulti-plateforme compatible PC, Mac, GNU/Linux ainsi qu'Android et iOS. Il est lui aussi open-source. Si son interface semble austère au premier abord, ce porte-cryptomonnaie n'en reste pas moins efficace pour gérer vos bitcoins.Il embarque même une fonction denommée. Une fois activée, elle permet de transformer un vieux smartphone en stockage physique pour vos bitcoins, tout comme le font les clés USB prévues à cet usage. Vous n'avez ainsi plus à faire confiance à un service Internet puisque tout est stocké hors-ligne localement. Une solution idéale pour stocker vos devises virtuelles si effectuez peu de transactions.Téléchargeable gratuitement,est un wallet Bitcoin open-source disponible pour PC, Mac, GNU/Linux et même Raspberry Pi. Il est orienté Cold Storage, permettant ainsi de stocker en sécurité vos clés sur un PC n'étant pas relié à Internet.Armory se destine avant tout à un public connaisseur. Il possède de nombreuses options de sécurité avancées, demandant de solides connaissances dans le domaine des cryptomonnaies et leur fonctionnement. Ce wallet permet d'ailleurs d'utiliser la multi-signature. On le recommande pour les personnes qui veulent conserver au frais de grosses sommes en Bitcoin.Conçu pour stocker du Bitcoin,se veut relativement simple d'emploi tout en proposant une sécurité avancée. Il s'adresse aux entreprises même s'il reste ouvert aux particuliers. Cegère les transactions multi-signature ainsi que le stockage hors-ligne et la synchronisation entre appareils.Il a aussi l'avantage de permettre les sauvegardes chiffrées sur papier. C'est l'idéal pour garder bien à l'abri vos deniers. Ce porte-cryptomonnaie open-source est téléchargeable gratuitement pour PC, Mac et GNU/Linux.Lancé en 2011,est unopen-source - créé par un français - parmi les plus connus. Comme bon nombre de ses concurrents, il gère la multi-signature, l'authentification à deux facteurs et le stockage à froid.Téléchargeable gratuitement sur Windows, Mac, GNU/Linux et Android, il dispose d'une interface moderne très simple d'emploi. Etant de type client léger, Electrum passe donc par des serveurs pour gérer la blockchain, mais n'envoie pas les clés privées à ces serveurs, garantissant un certain niveau de sécurité à vos BTC. De plus, il est compatible avec lescomme Ledger, Trezor et KeepKey.est un wallet disponible gratuitement pour les smartphones Android. Son développement est en cours pour iOS. Ce portefeuille est devenu propriétaire en 2016, ce qui peut refroidir la confiance en premier lieu.Le plus gros avantage de Coinomi réside dans le nombre de cryptomonnaies qu'il gère : plus de 70 ! Cedispose d'une interface simple qui conviendra au plus grand nombre. L'application permet d'échanger rapidement des devises entre wallets avec ShapeShift et Changelly. Niveau sécurité, unpermet de récupérer les portefeuilles en cas de perte.Voici un portefeuille online simple et efficace pour gérer des transactions Bitcoin et Ethereum au quotidien. Open-source et gratuit, ce HD-wallet mise sur la simplicité avant tout. Il est accessible de partout sur le Net ou via les applications dédiées sous Android et iOS.La sécurité est assurée par une double authentification et un code PIN. Un< est bien sûr disponible pour récupérer votre porte-monnaie si besoin. Blockchain.info est idéal pour gérer votre argent virtuel si vous faites des transactions très régulières.Téléchargeable gratuitement pour Android et iOS, accessible aussi via un interface Web,est avant tout une place de marché. Vous pouvez ainsi déposer des euros pour ensuite les changer en Bitcoins ou autres monnaies virtuelles (8 sont supportées actuellement). Vos devises virtuelles sont ensuite stockées comme tout autre wallet.L'interface très simple d'emploi fait de Uphold un bon point de départ pour se lancer dans le monde des cryptomonnaies. Notez cependant que si les API sont open-source, il n'en va pas de même pour le reste de l'infrastructure qui est propriétaire.Dernier porte-cryptomonnaie de notre sélection,est und'excellente qualité. Il mise beaucoup sur la sécurité avec notamment une double signature ainsi qu'un système déterministe hiérarchique comme on en trouve chezoupar exemple.L'interface est disponible via navigateur Web ou smartphone Android et iOS. L'ensemble est simple d'emploi, ce qui est idéal pour gérer de petites transactions au quotidien.