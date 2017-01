Mots de passe : les meilleurs logiciels de gestion

A consulter également : Mots de passe : nos conseils pour une sécurité maximum

Modifié le 30/05/2016 à 11h25

La manière la plus sécurisée de stocker un mot de passe reste évidemment de le graver dans sa mémoire. Mais tout le monde n'a pas cette aptitude. Il faut dire qu'un bon mot de passe est constitué de lettres et de chiffres avec des casses différentes ainsi que des caractères spéciaux. D'emblée, la donne se complique. En outre, à chaque fois qu'une base de données est piratée, on nous rabâche qu'il est préférable de choisir un mot de passe différent pour chacun de ses comptes. Le cerveau peut donc vite bouillonner.On connaît bien sûr les gestionnaires de mots de passe embarqués au sein des navigateurs, mais certains logiciels vont un peu plus loin et proposent des services plus complets. D'une part, tous les navigateurs ne stockent pas les mots de passe de manière chiffrée sur la machine de l'utilisateur. D'autre part, le processus n'est pas forcément disponible sur toutes les plateformes. Enfin, ces gestionnaires manquent le plus souvent de fonctionnalités.Pour cette raison, nous avons passé en revue trois applications dédiées : KeePass, Dashlane et LastPass.