Coupe du monde de Rugby 2019 : comment regarder Nouvelle Zélande - Angleterre en streaming ?

Quelles sont les solutions si vous êtes en France ?

Vous êtes à l'étranger et vous voulez voir le match en français ?

Et quand bien même vous n'êtes pas à coté d'une télévision à ce moment là, Clubic vous propose des solutions pour visionner ce match dans les meilleures conditions sur une plateforme de streaming, que ce soit depuis votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette - et tout ça, en HD bien entendu.Vous êtes en train de faire vos courses, partis en vacances avec vos enfants ou coincés dans les transports... ? Pas de panique, nous avons des solutions pour vous !Bien sûr, il faut d'abord vous assurer que vous disposez d'une bonne connexion Internet (Wi-Fi ou 3G/4G) ; c'est le pré-requis nécessaire pour vous permettre d'accéder à un service en streaming dans les meilleurs conditions. Si cela est validé, il vous suffit alors de vous connecter à la plateformeou sur le service de streamingpour accéder au match en direct. À noter que dans le cas devous devrez au préalable, et si ce n'est pas déjà fait, vous inscrire, pour accéder au match avec les commentaires de Christian Jeanpierre, Bernard Laporte et Christian Califano.Que vous soyez à l'étranger pour les vacances ou que vous y habitiez, nous avons également une solution pour vous permettre d'accéder à un service de streaming français.L'accès aux plateformes françaises, comme, peut a priori vous être refusé, si ces dernières détectent que votre adresse IP n'est pas localisée dans l'hexagone. Les droits de diffusion qu'elles ont obtenues ne leur permettent en effet pas toujours de proposer les matchs hors du territoire français.Dans ce cas vous avez la possibilité d'utiliser un VPN () qui vous permettra de vous connecter sur un serveur situé en France et d'accéder ainsi facilement au match en streaming, en HD et en direct.Une fois votre VPN paramétré sur un serveur français, il suffit de vous connecter àou d'accéder à TF1 depuis l'application: il ne vous reste alors plus qu'à attendre le Haka néo zélandais et profiter de ce match au sommet !