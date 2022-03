OneDrive prend enfin en charge l'Apple Silicon des Mac ARM

OneDrive

Parfaitement intégré dans Windows et Office, OneDrive offre de puissants outils de collaboration en temps réel ainsi que des outils de partage très simples d'utilisation. A l'usage, il s'avère toutefois moins performant que Dropbox ou Google Drive, et il ne permet pas la sauvegarde sélective. Avec seulement 5 Go de stockage cloud offerts, le plan gratuit n'est pas le plus attractif du marché. Microsoft frappe toutefois très fort avec son offre à 7 €/mois combinant un stockage de 1 To à la suite bureautique Microsoft 365.