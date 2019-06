Google veut rattraper Amazon web services en rachetant Looker pour 2,6 milliards de dollars

Le premier gros rachat de « l'ère Kurian »

Accélérer la transformation numérique de ses clients

Google has entered into an agreement to acquire @LookerData and we look forward to welcoming the team to Google Cloud → https://t.co/DdgxEj8wAN pic.twitter.com/UtKFMRkwlE — Google Cloud (@googlecloud) 6 juin 2019

Pas refroidie par la menace d'une enquête antitrust aux États-Unis, ni par son amende de 1,5 milliard d'euros adressée par la Commission européenne,continue les acquisitions XXL. Jeudi 6 juin, le géant du numérique a officialisé avoir acquis, une société spécialisée dans le traitement de données de masse, ce que l'on appelle le « big data ». Le rachat aura coûtéà Google (soit 2,3 milliards d'euros), qui signe sa plus grosse acquisition depuis celle des thermostats connectés Nest en 2014, d'un montant de 3,2 milliards de dollars.En avalant Looker, Google officialise son 233e rachat historique. Surtout, cette acquisition est la première d'envergure à mettre à l'actif du nouveau directeur général de Google Cloud, Thomas Kurian. Les deux sociétés nouaient déjà de bonnes relations avant d'entrer en négociation. Elles travaillaient ensemble et avaient, dont des gros comptes comme BuzzFeed ou Yahoo.Dans l'optique de rattraper ses puissants concurrents Amazon et Microsoft sur le cloud , le rachat de Looker est une excellente opportunité pour la firme de Moutain View. Si cette dernière n'est pas à considérer comme un acteur du secteur du cloud, elle va permettre à Google Cloud d'offrir à ses clients «», indique la filiale.Concrètement, Google Cloud va utiliser les capacités de Looker en matièrepour aider ses clients à analyser et à exploiter les données des utilisateurs par milliards. Cette acquisition «», poursuit Google Cloud.L'association de la filiale de Google et de Looker permettra donc bien aux clientset de donner un coup d'accélérateur à leur transformation numérique.Si l'accord est définitif, il est à noter que d'un point de vue juridique, l'acquisition sera effective plus tard cette année.