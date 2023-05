Sur Android, Google One se dote d'une fonctionnalité qui va vous faire gagner du temps, et de la sécurité

Quoi qu'il en soit, si vous faites partie de celles et ceux qui utilisent l'application Google One sur Android, vous avez peut-être récemment remarqué l'arrivée d'une nouvelle mise à jour (version 1.179). Bien que des moyens existaient déjà pour vérifier votre adresse IP, cette nouvelle fonctionnalité de l'application vous proposera désormais une façon plus simple et plus rapide de le faire.