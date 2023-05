Ce site est-il sécurisé ? Pourquoi Chrome 117 va arrêter de vous le dire

Le cadenas va être remplacé par un symbole plus neutre. Google espère qu'il sèmera moins de confusion que l'ancien. Il a été pensé pour que les utilisateurs ne pensent pas qu'il implique que le site est digne de confiance, pour inciter à cliquer dessus et accéder aux options qu'il cache et pour qu'il soit associé à un accès rapide à des paramètres plutôt qu'à une indication de sécurité. Ce qui se cache derrière l'icône restera inchangé.

Le changement sera opéré sur les systèmes d'exploitation de bureau ainsi que sur Android. Sur iOS, l'icône de cadenas n'est pas cliquable, elle sera donc totalement supprimée plutôt que modifiée.

Vous pouvez déjà accéder à la nouvelle icône depuis Chrome Canary, en activant le flag chrome://flags#chrome-refresh-2023.