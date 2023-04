Alerte générale ! Chrome 113 va activer le support du WebGPU, comment cela va changer notre expérience sur le web

WebGPU permet aux développeurs d'exploiter les capacités matérielles modernes pour la mise en œuvre des opérations de rendu et de calcul au niveau du GPU, comme peuvent le faire Direct3D 12, Metal et Vulkan. Ses capacités sont bien plus avancées que celles des API de la famille WebGL, dont les limitations ont rendu nécessaire le développement de WebGPU.

Google prévient qu'avec Chrome 113, c'est un premier socle de WebGPU qui va devenir accessible, et que celui-ci recevra des mises à jour, améliorations et fonctionnalités graphiques plus avancées régulièrement, notamment en fonction du retour des développeurs.

Grâce à WebGPU, les développeurs vont être en mesure de proposer aux utilisateurs de toutes nouvelles expériences sur le web, qu'il s'agisse de jeux vidéo, plateformes de création artistique, fonctions de réalité augmentée, et bien plus encore. L'API va aussi servir à accélérer les exécutions de JavaScript et à améliorer les performances des modèles de machine learning jusqu'à plus de trois fois.