Incident chez OVH : retour à la normale progressif après une panne réseau

© Downdetector

Les datacenters de Roubaix affectés

Lire aussi :

OVHcloud lance une nouvelle gamme gaming avec des serveurs équipés de puces AMD Ryzen 3000



De nombreux services impactés

Ou alors les serveurs d' #OVH viennent de décider de passer collectivement en #Confinement ?! #ovhdown — René Cotton (@_Re_) March 30, 2020

...et franchement, incident bien géré...

Moi je dis bravo #OVH @ovh_support_fr — Marco 12249 (@Marco12249) March 30, 2020

C'est aux alentours de 17 heures ce lundi 30 mars que les premières pannes d'utilisateurs des services OVH ont commencé à remonter. L'hébergeur français a rapidement fait état d'un incident important sur son(qui supporte une grosse partie de son trafic) et ses infrastructures réseaux. Le pic fut atteint vers 17h30, avec plusieurs milliers de signalements sur la plateforme Downdetector , dont 3 000 en un peu plus d'un quart d'heure. Fort heureusement, les équipes de l'entreprise française ont rapidement réagi, et un quasi-total retour à la normale est constaté depuis 18 heures.La conséquence de cet incident est que de nombreux sites web hébergés sur l'infrastructure d'OVH, Clubic en faisant partie, ont été partiellement inaccessibles durant plus d'une heure. Après avoir mené son enquête, l'hébergeur a pu rassurer ses clients et utilisateurs en indiquant, dans un premier temps, que la panne n'a pas été provoquée par un élément externe, excluant ainsi toute attaque informatique éventuelle.Tout est rentré dans l'ordre peu après 18 heures, et si l'origine de la panne n'a pas encore été identifiée et rendue publique par OVH, on en apprend plus sur son lieu de départ., où l'hébergeur fondé par Octave Klaba possède plusieurs datacenters., a ensuite indiqué OVH, pour qui, à 18h59,Dans le détail, OVH a un peu plus tard indiqué que l'incident de réseau a affecté les services de ses datacenters de Roubaix de 17h01 à 17h40 très exactement. Les équipes de l'hébergeur travaillent toujours à la récupération complète des services. On ignore donc si OVH a pu tomber du fait d'un trop grand nombre de connexions.Plusieurs services ou jeux utilisés en France et transitant par les serveurs d'OVH ont été impactés pendant plus d'une heure. C'est le cas de Call of Duty, Origin, Minecraft, Cloudfare mais aussi de certains opérateurs de télécommunications comme Bouygues Telecom.