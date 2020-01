OVHcloud lance une nouvelle gamme gaming avec des serveurs équipés de puces AMD Ryzen 3000

Intel n'a plus la cote chez OVHcloud

Des offres premium

OVHcloud ( anciennement OVH ) annonce, ce 21 janvier 2020, le lancement d'une nouvelle gamme de ses serveurs Game pour le marché du jeu vidéo.OVHcloud renforce sa position sur le secteur duet, avec sa nouvelle proposition, vise particuliers, revendeurs et professionnels du traitement vidéo. Pour améliorer son rapport qualité-prix, la société a décidé de mettre Intel de côté et de se tourner vers AMD pour ses processeurs.L'une des formules est déjà disponible : il s'agit de Game 1, qui donne accès à des machines équipées d'un CPU Ryzen 5 3600X à 3,8 GHz (4,2 GHz en turbo), de 32 Go de RAM et à deux SSD de 500 Go chacun. L'offre est disponible à partir de 80,99 euros par mois hors-taxe, avec 24 mois d'engagement. C'est un peu plus cher pour un abonnement de 12 mois ou pour une offre sans engagement.Des options supplémentaires (64 Go de RAM, HDD 4 To) peuvent être ajoutées. Comme pour chaque abonnement du groupe, Game 1 inclut aussi une bande passante publique jusqu'à 1 Gbp/s, un trafic illimité et une protection anti-DDoS. Une formule de base idéale pour héberger des parties en ligne.Pour aller dans le plus haut de gamme, OVHcloud propose aussi Game 2 et Game 3, plutôt destinés aux professionnels «».Les appareils de Game 2 embarquent des processeurs Ryzen 7 3800X cadencés à 3,9 GHz (jusqu'à 4,5 GHz en turbo). Pour le moment, ils sont uniquement disponibles dans les centres de données situés en France et aux États-Unis. Ils arriveront dans le reste de l'Europe ainsi qu'au Canada au cours de l'année.Game 3 va encore plus loin avec des processeurs Ryzen 9. Les serveurs ne sont pas encore disponibles à l'heure actuelle, mais le seront, en France, dès le mois de février 2020.