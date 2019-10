OVH fête ses 20 ans en changeant de nom (et pas que) : dites désormais « OVHcloud »

Aligner son identité sur son cœur d'activité

OVHcloud s'érige contre le Cloud Act

OVHcloud, en quelques chiffres c'est :



30 datacenters sur 12 sites

1,5 million de clients dans 132 pays

2 200 employés dans le monde

380 000 serveurs physiques dans les datacenters OVHcloud

3,8 millions de site web hébergés

34 PoPs (points de présence) sur un réseau d'une capacité de 20Tbps

300 000 instances Public Cloud en actives

La réputation du Français OVH n'est plus à faire. L'entreprise fondée par Octave Klaba est désormais bien implantée dans le paysage numérique français et souhaite devenir l'alternative européenne dans le marché du cloud. Pour se donner les moyens de son ambition, la société a décidé de changer de nom, à l'occasion de ses 20 ans, en devenant OVHcloud. Derrière ce changement symbolique, c'est toute une stratégie qui se met en place.Le septième Summit d'OVH, qui démarre ce jeudi 10 octobre 2019 à Paris, sonne comme un nouveau départ pour le célèbre hébergeur français. Le changement de nom pour OVHcloud est d'une logique imparable. Aujourd'hui, l'entreprise basée à Roubaix réalise plus de 70 % de son chiffre d'affaires grâce à ses solutions cloud. Le groupe a donc décidé d'aligner son identité sur son cœur d'activité, le cloud, dans le but de se développer à l'international., a justifié Michel Paulin, le PDG d'OVHcloud.OVHcloud veut saisir l'opportunité de ce qui pourrait chambouler ses concurrents étrangers et plus particulièrement américains : le Cloud Act, ce fameux texte qui permet aux autorités américaines de collecter les données de certaines entreprises, et ce où qu'elles se trouvent dans le monde. Car la société française, par opposition, vante un cloud transparent, en plus d'êtreÀ l'européenne, donc, un concept cher à Bruno Le Maire, qui veut faire d'OVH sa muse pour le cloud.Outre ce changement de nom et son ambition sur le cloud, OVHcloud permettra aux décideurs IT de sécuriser leurs projets de transition numérique basés sur un cloud transparent, réversible, prédictif et multi-local grâce à la gamme de produits et solutions Enterprise. La société va aussi actualiser sa ligne de serveurs dédiés haut de gamme en la faisant tourner avec des CPU Intel Cascale Lake ou AMD Epyc Rome, processeurs de dernière génération.Concernant la solution Public Cloud, la firme compte faciliter la vie des ingénieurs devops grâce à Autobackup, qui permet de configurer et de planifier la sauvegarde des instances de calcul grâce à un assistant intuitif.