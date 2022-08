Le VPN Pro d'Opera débarque sur Windows et Mac

Pour son service VPN Pro, Opera vante offrir un accès à plus de 3 000 serveurs de réseaux privés, dispatchés dans plus de 30 endroits du globe, avec une connexion VPN rapide, grâce à un accès à des serveurs à haut débit. Point intéressant (et à vérifier) quand on sait que la version gratuite cumule les signalements de ralentissement de la connexion ces derniers temps. Ajoutons à cela une bande passante évidemment illimitée, et ce, pour les six appareils pris en charge.