Surprise : les jeunes entre 7 et 25 ans passent plus de temps sur Internet que dans les livres

En moyenne, les lecteurs loisirs lisent 3 h 14 par semaine, mais l’ensemble des 7-25 ans (lecteurs on non) passe 3 h 50 par jour devant un écran (5 h 33 chez les 20-25 ans) et 2 h 50 par jour sur Internet. De plus, environ 47 % des jeunes lecteurs feraient autre chose en lisant, à savoir envoyer des messages, regarder des vidéos, aller sur les réseaux sociaux… Pour le CNL, tout espoir n'est pas perdu, mais « il faut aller les chercher sur leur terrain, pour leur permettre de lire comme ils veulent quand ils veulent, et d’avoir une attitude décomplexée par rapport à la lecture ».