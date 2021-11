Avec ces offres Black Friday, s'équiper d'un antivirus performant chez Intego n'a jamais été si facile

Si les services et logiciels profitent de plus en plus du Black Friday pour s'offrir, les occurrences restent plus rares sur produits destinés aux ordinateurs d'Apple. Heureusement, Intego arrive avec des offres à prix cassé, avec en tête de liste la suite Internet Security X9. Celle-ci voit son prix baisser à 19,99 € contre les 49,99 € demandés habituellement . La licence d'un an permettra l'installation d'Internet Security X9 sur 5 Mac différents. Autant dire qu'on ne trouve pas ces tarifs tous les jours.