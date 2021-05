Antivirus Mac : protégez votre Mac à 53% moins cher avec Intego (offre limitée)

Que ce soit pour se prémunir des virus ou des différents types de malwares, il n’y a rien de plus efficace qu’un antivirus qui veille pour vous sur votre ordinateur. Mais, si l’univers des Mac est assez abrité des menaces, plus il devient populaire, plus il attire l’attention des personnes mal intentionnées et avec le succès des nouveaux modèles, il vaut mieux se doter d’un logiciel performant tout de suite.

La suite Mac Premium Bundle X9 d’Intego comporte plusieurs logiciels pour assurer une parfaite sécurité sur votre Mac. Il est composé de VirusBarrier X9 qui assure la protection contre les virus et les logiciels malveillants. Et pour être plus efficace, il est couplé à NetBarrier X9, un pare-feu spécial Mac.