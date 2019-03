Google s’excuse après la découverte d’un micro caché dans une alarme Nest

Google fait profil bas et s'excuse pour cette maladresse

Cette affaire ne pouvait tomber plus mal

Une polémique ? Quelle polémique ? Google se pose très sérieusement la question après avoir annoncé il y a quelques jours que son alarmeallait intégrerCette mise à jour impliquait donc que l'objet possédait unmais l'entreprise n'avait jamais communiqué sur ce composant. Les utilisateurs se sont alarmés que Google l'ait utilisé dans le dos des utilisateurs pour lesAprès quelques jours de silence, Google communique enfin sur le sujet et s'excuse auprès de ses clients. «», a déclaré l'un des portes-parole de l'entreprise, Nicol Addison, dans un mail adressé à TechCrunch Toutefois Google ne comprend pas la polémique autour de ce simple micro et indique qu'il est normal que des systèmes d'en intègrent un ou plusieurs pour détecter les sons suspects, comme une fenêtre brisée par exemple.Les entreprises de sécurité proposant des alarmes pour la maison ne sont néanmoins pas Google, connu pour engranger et utiliser lesde ses utilisateurs. Si l'argument est compréhensible, le moteur de recherche a très mal communiqué tout au long de cette affaire, et plus encore dans une période où les géants de la tech font face à une défiance des utilisateurs comme des pouvoirs publics sur leur gestion de la vie privée.