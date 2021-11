Antivirus : est-ce le bon moment pour céder aux promotions ESET sur EIS et NOD32 ?

Forte d'une expertise de plus de trente ans dans le domaine de la sécurité informatique, la société ESET dispose de plus de 110 millions d'utilisateurs dans le monde grâce à des services de plus en plus plébiscités. Avec plus de 100 récompenses obtenues, ESET figure sur le palmarés AV-TEST des logiciels antivirus les plus performants du marché. De quoi offrir une sacré reconnaissance aux solutions de la marque. Penchons-nous à présent sur deux solutions phares d'ESET : NOD32 et Internet Security.