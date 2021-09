Back To School Antivirus : jusqu’à 33% de remise sur la solution NOD32 d’ESET

Vous êtes à la recherche d'un solution antivirus simple et efficace à un tarif alléchant pour la rentrée ? ESET vous propose ses services avec son antivirus NOD32 à prix allégé pour la première année de souscription. Ainsi, offrez-vous un an d'abonnement à la solution NOD32 d'ESET pour seulement 19,96€ . Une belle économie de -33% par rapport au tarif habituel en vigueur de 29,96€.

En plus, le tarif est également dégressif si vous souscrivez à une protection pour plusieurs PC et/ou Mac. Bénéficiez ainsi de 28% de remise pour un deuxième appareil, avec un tarif de 24,96€ la première année pour les deux, au lieu de 34,96€ . Et si vous comptez protéger un troisième PC ou Mac, ce sont -25% de remise appliqués à la facture finale, pour un total de 29,95€ la première année, avec donc trois appareils protégés, au lieu de 39,95€.

Passé ce délai d'un an, si vous restez chez ESET, vous pourrez à nouveau bénéficier de tarifs préférentiels de renouvellement. Et si jamais vous préférez d'abord tester l'antivirus et ses fonctionnalités complètes, vous disposez d'un essai gratuit de 30 jours sans engagement, néanmoins, cela risque de vous faire rater les réductions en cours.