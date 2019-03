Dropbox : le compte gratuit désormais limité à 3 appareils

Allmy / Shutterstock.com

Une incitation à basculer sur un modèle payant

Source : ZDNet

Le service californien Dropbox vient de restreindre sa formule gratuite en la limitant à trois appareils. Celles ou ceux qui privilégient le service en ligne à Google Drive vont peut-être changer d'avis.Dans son centre d'assistance, Dropbox indique queLes titulaires d'un abonnement Plus (à 8,25 euros par mois si tarification annuelle) et Professionnel (16,58 euros par mois si tarification annuelle) peuvent associer, eux, un nombre illimité d'appareils.Alors que faire si vous avez associé plus de trois appareils à votre compte avant la mise en place de la règle ? Pas de panique, vous conservez votre compte en l'état. En revanche, vous ne pouvez naturellement plus y associer de nouvel appareil, et il faudra alors basculer vers une formule payante si vous souhaitez le faire.La seule restriction contraignante appliquée à un compte Basic demeurait jusque là l'par compte. Google Drive offre de 15 à 17 Go.