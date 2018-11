Dropbox ajoute des extensions pour éditer plus facilement ses documents

Allmy / Shutterstock.com

Un webservice plus complet

Dropbox vise le milieu professionnel

va apporter plus de flexibilité à ses utilisateurs professionnels. Le service de stockage en ligne va ajouter despermettant d'ouvrir et de modifier des documents directement dans l'interface du navigateur.A partir du 27 novembre, les utilisateurs pourront annoter directement un PDF et le signer électroniquement, éditer des vidéos ou modifier des images sans quitter Dropbox. Evidemment, les fonctions présentes dans les extensions resteront simples mais devraient faire gagner du temps aux utilisateurs dans leurs tâches courantes.a annoncé ses premiers partenariats avec Adobe, Autodesk, Vimeo, Smallpdf ou encore Pixlr, indique NeoWin . Il se pourrait également que Microsoft se joigne à eux et apporte une compatibilité complète des documents Office stockés dans le cloud.Cesvisent presque exclusivement les utilisateurs professionnels du service. Dropbox souhaite par cet ajout faire de sa plateforme un lieu dédié au travail en commun et mettre les fichiers au coeur du flux de travail.Les extensions s'installent et s'exécutent dans le cadre d'une utilisation de Dropbox. Ils ne peuvent pas interagir avec les systèmes d'exploitation directement, évitant ainsi tout problème de sécurité et de compromission des données présentes sur les disques durs.D'autres services viendront s'ajouter au cours des mois à venir, selon les partenariats noués par le service de stockage. En effet, il n'existe aucun kit de développement ou de documentation à ce sujet et seuls les partenaires certifiés peuvent ajouter leur extension à Dropbox.