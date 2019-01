Gmail accepte désormais les extensions des développeurs (dont Dropbox)

Un moyen simple de lier son stockage cloud à ses mails

Google déjà épinglé pour de telles intégrations entre services

Google veut faciliter la vie de ses utilisateurs. A partir de maintenant, les développeurs tiers peuvent intégrer leurs services directement danset proposer différentes fonctions accessibles depuis la rédaction de l'e-mail.Annoncés en juillet dernier, les différents services peuvent dès à présent s'annexer à lala plus populaire au monde. Parmi les partenaires déjà recensés, mentionnons Dropbox, Altassian ou encore Box. D'autres sociétés viendront prochainement les rejoindre, comme l'indique The Verge Concrètement, il est désormais possible durant la rédaction d'un e-mail d'accéder à son compte Dropbox et d'y choisir un fichier à intégrer en pièce jointe, mais également de sauvegarder une pièce jointe directement sur son espace de stockage sans quitter le client mail. Le bouton d'accès au service est placé juste à côté de ceux que l'on retrouve habituellement lors de la composition d'un mail.Google a modifié la façon dont les applications accèdent à son service. Auparavant, les développeurs avaient un accès beaucoup moins contrôlé et certains avaient pu avoir accès aux mails des utilisateurs . La presse s'en était fait massivement l'écho ce qui avait alors créé la controverse. Espérons que Google ait rectifié le tir ici en proposant bien plus de verrous à ces services tiers.Les add-ons sont disponibles pour tous les utilisateurs Gmail et dee, la solution d'entreprise du moteur de recherche. Ils sont accessibles à travers le G Suite Marketplace , la plateforme d'installation de ces modules complémentaires.