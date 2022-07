Profitez d'un prix très attractif sur ce SSD interne de 1 To pour les soldes !

Le WD Black SN770 est un disque SSD proposé ici dans sa version 1 To. Il vous permet ainsi d'installer votre système d'exploitation mais également de déposer tous vos fichiers, documents, photos et vidéos ainsi que vos jeux et vos logiciels pour profiter de ses performances très importantes.

Le composant offre en effet des vitesses jusqu'à 5150 Mo/s pour vous permettre d'accéder immédiatement à vos fichiers et de lancer vos jeux rapidement, sans attendre de longues minutes que les différents éléments ne se chargent à l'écran. Le SSD interne propose également un mode jeu, à activer depuis une application dédiée, pour optimiser les performances et obtenir encore plus de puissance en cours de partie. Il est compatible PCIe Gen4 pour gagner encore en performances et se marier parfaitement aux derniers processeurs du moment.

Le SN770 offre enfin une efficacité énergétique 20% supérieure par rapport à la génération précédente. Faites-en toujours plus avec votre PC sans pour autant dépenser plus d'énergie électrique.