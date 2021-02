Boostez le stockage de votre Nintendo Switch avec cette carte microSDXC pas chère

La Nintendo Switch a été conçue avec un espace de stockage estimé à 32 Go. Pour prolonger sa mémoire, la console de jeu embarque un slot qui permet d'accueillir une carte microSD.

Cette SanDisk de 128 Go peut donc régler ce problème de stockage et est donc idéale pour ajouter du contenu comme des jeux, des captures et enregistrements d’écran.

La carte mémoire en question disponible dans un coloris rouge dispose des taux de transfert à 90 Mo/s en écriture et à 100 Mo/s en lecture pour charger les jeux rapidement.