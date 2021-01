Norton lance son offre Soldes avec la solution 360 Deluxe à moins 57%

Pour un maximum d'efficacité, Norton inclut un gestionnaire de mots de passe, un contrôle parental poussé et un mode école pour protéger les plus jeunes utilisateurs. Mieux encore, un VPN a été intégré pour permettre de protéger vos données privées lorsque vous naviguerez sur le web. Pour ce qui est de SafeCam, il s'agit d'une technologie capable d'éviter les intrusions par l'intermédiaire de votre webcam. Enfin, dans le but de faire un peu de place sur votre PC, un espace de stockage de 50 Go dans le Cloud vous sera ouvert depuis un ordinateur.