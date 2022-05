French Days : le SSD Crucial 2,5" 1 To bat des records de prix

Avant de craquer pour le SSD interne Crucial MX500 1 To, assurez-vous d'avoir une interface SATA disponible et compatible sur votre ordinateur. Ensuite le montage se fait le plus simplement du monde, avec un raccordement sur une nappe et une fixation dans un rack libre.

Une fois votre ordinateur allumé, il faut aller dans le gestionnaire de disque et formater votre tout nouveau SSD afin de pouvoir utiliser son espace et sa vitesse. Choisissez ou non de le partitionner pour différencier plusieurs zones (une pour les installations, une pour les fichiers, une pour l'OS, etc.).

Ensuite il ne vous reste plus qu'à en profiter pleinement. Les logiciels, jeux et applications installées sur le SSD vont s'exécuter plus rapidement, les temps de chargement vont être réduits grandement. Et si vous installez votre OS, le PC va s'allumer et s'éteindre plus vite. Que des avantages !