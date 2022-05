A ce prix, le SSD Samsung T7 1To est un vrai bon deal des French Days !

Ainsi, en plus d'être copiés à la vitesse l'éclair, vos fichiers et autres logiciels s'ouvriront en un claquement de doigts. Comme si cela ne suffisait pas, le Samsung T7 est équipé d'un cryptage matériel AES 256 bits qui assurera la sécurisation de vos données. La protection par mot de passe saura se montrer efficace. Enfin, le design du SSD est à la fois léger et compact mais sans mettre la robustesse de côté pour autant.