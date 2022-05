Dans sa version "Deluxe", cette excellente solution antivirus profite d'une remise exclusive !

Norton 360 Deluxe comprend également un outil très sécurisant, le gestionnaire de mots de passe. Comme son nom l'indique, ce dernier stocke pour vous et vous aide à générer de solides moyens d'authentification. Enfin, Norton 360 Deluxe comprend un excellent contrôle parental, le mode Ecole pour favoriser la concentration de vos enfants lorsqu'ils utilisent Internet pour leurs devoirs, la SafeCam ou encore le Dark Web Monitoring. Cet outil vous informe en temps réel de la potentielle présente d'informations sur vous sur le Dark Web. Une suite vraiment très pratique et intuitive qui comprend également 50 Go de stockage cloud sous Windows (hors Windows 10S). Alors, on craque pour Norton 360 Deluxe ?