Un Ultrabook Asus 14" avec antivirus Norton 360 deluxe à moins de 340€

C'est toujours Cdiscount qui nous fait plaisir avec cette réduction très sympathique. Les modalités sont toujours les mêmes avec la livraison gratuite à domicile ou encore la possibilité de payer le montant réclamé en quatre fois (soit 86,55€ au moment de l'achat puis 86,53€ par mensualité). Autre bonne nouvelle, les adhérents Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année) recevront leur commande sous un jour ouvré et sans frais supplémentaires. La garantie de base est valable pour une durée de deux ans. Enfin, le site bordelais propose une garantie optionnelle casse + vol à 34,99€ pour un an et 46,99€ pour deux ans.

Ce modèle conçu par Asus dispose d'un écran 14 pouces avec une définition Full HD. Un processeur Intel Pentium Silver N5000 est de la partie, accompagné par une carte graphique Intel UHD Graphics 605, 4 Go de RAM, une mémoire interne de 128 Go et un système d'exploitation Windows 10 Édition Familiale 64 bits. Cette configuration en fait un ordinateur dédié avant tout à la bureautique et aux tâches basiques (naviguer sur internet, regarder des vidéos...). Enfin, parmi les interfaces embarquées, vous avez droit à un lecteur de carte microSD, une sortie combo casque/micro, deux USB 3.0 et à un port HDMI 1.4.