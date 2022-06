Les VPN CyberGhost, NordVPN et Surfshark sont à prix vraiment mini grâce aux soldes d'été !

Les Soldes d'été se fêtent également chez CyberGhost, qui vous propose une licence de 36 mois + 4 mois offerts, au tarif très attractif de 1,94€ par mois TTC ! Ainsi, vous profitez d'une réduction de -84% par rapport au tarif standard en vigueur, pour une facture totale de 77,61€ pour les 3 premières années, puis, passé ce délai, le tarif standard en vigueur s'applique si vous souhaitez demeurer chez CyberGhost. En plus, vous disposez de 45 jours de garantie satisfait ou remboursé, soit la plus longue des trois offres du jour, et ça, c'est toujours bon à prendre !

Et pour 7 appareils simultanément, CyberGhost répond présent ! Sur ordinateur (Linux, macOS, Windows), smartphone (Android, iOS), tablette, Smart TV (Apple TV, Android TV, Samsung TV, etc.), vos consoles (PS4, PS5, Switch, Xbox), routeur, box internet et vos navigateurs Chrome et Firefox, CyberGhost est plus qu'accompagnant avec des applications, des extensions ou encore des configurations simplifiées.