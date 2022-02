Gagnez jusqu'à 2 ans d'abonnement VPN grâce à cette offre NordVPN !

NordVPN est un VPN qui a su se faire une place dans le paysage de la cybersécurité grâce à l'efficacité de ses serveurs disséminés à travers le monde. Rendez-vous compte : plus de 5200 serveurs éparpillés partout afin de vous aider à masquer votre adresse IP et ainsi échapper à toute tentative malveillante de vous retrouver.

Ça a bien entendu d'autres avantages, le plus populaire étant de faciliter l'accès aux catalogues de streaming des pays étrangers. Ainsi à vous les séries et films en avant-première par rapport à la France, et ce en toute légalité.

En masquant votre adresse IP, personne ne pourra vous suivre à la trace, pas même votre propre opérateur Internet. Vous serez ainsi le seul maître de vos déplacements numériques. Avec en plus la garantie qu'aucun log de vos activités n'est gardé par qui que ce soit, politique de la maison. Et grâce à votre seul compte, vous pouvez utiliser/configurer NordVPN sur jusqu'à 6 appareils : smartphone, console, box Internet, Smart TV, etc.