Protégez facilement votre PC avec cet antivirus pas cher !

Pour 5 appareils simultanément, que ce soit des ordinateurs (macOS, Windows) ou encore des smartphones (Android, iOS), Avira Prime est pensée pour vous offrir le meilleur, notamment face aux virus. Avec un taux de détection et d'élimination conséquent, vous êtes sûr d'être bien accompagné dans cette période clef. Cela comprend notamment une protection contre les mouchards et un blocage des sites Web infectés par des virus, une protection spécifique contre l'hameçonnage, y compris sur smartphone, une élimination des pubs intrusives, Safe Shopping, qui vous aide à protéger vos achats en ligne et à trouver pour vous les meilleurs prix du moment !