Cet antivirus pour contrer les malwares profite d'une réduction immanquable

Poursuivons avec Avira Internet Security. Vous avez tous les avantages contre les malwares d'Antivirus Pro, mais vous bénéficiez également d'un outil employant l'intelligence artificielle pour détecter de potentiels virus dans près de 150 applications. De plus, vous bénéficiez d'un gestionnaire de mots de passe ! Voilà une fonctionnalité pratique pour ne plus jamais oublier vos moyens d'authentification, en générer de solides, mais aussi être alerté si l'un de vos comptes fait l'objet d'une fuite par exemple. Enfin, une fonctionnalité spécifique détecte les logiciels obsolètes, met à jour votre appareil et télécharge les programmes nécessaires à votre place.

Enfin, concluons avec Avira Prime, la solution phare de la firme qui, de son côté, peut bénéficier à 5 appareils simultanément, notamment des ordinateurs (ChromeOS, macOS, Windows) et des smartphones (Android, iOS). Toujours aussi performante contre les virus et pratique grâce au gestionnaire de mots de passe inclus, cette suite vous permet également de profiter d'une solution VPN avec un trafic illimité. Ainsi, masquez votre adresse IP véritable au profit d'une autre attribuée par Avira, recevez une localisation factice, et dites adieu aux traqueurs du Web ! C'est également bien pratique pour accéder à vos contenus favoris en streaming par exemple. Alors, qui d'Antivirus Pro, Internet Security ou Prime aura vos faveurs aujourd'hui ?