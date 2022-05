Connaissez-vous cet antivirus pour vous protéger des menaces en ligne ?

Avec Norton 360 Premium, vous assurez la cybersécurité de vous comme de vos proches à prix réduit sur 10 appareils simultanément , qu'il s'agisse d'ordinateurs, de smartphones ou encore de tablettes. Mais au fait, comment vous aide concrètement cette suite Norton 360 Premium au quotidien ?

Tout d'abord, une protection optimale contre tous les types de menaces en ligne, y compris les logiciels espions, le phishing, les rançongiciels et les virus, de même que celles et ceux qui voudraient s'en prendre à votre webcam ou encore votre micro. Norton veille au grain pour protéger vos transactions bancaires, et si une menace est vraiment trop coriace, faites appel à un technicien Norton grâce à la Promesse 100% contre les virus comprise dans votre offre.

Pour gagner en confidentialité en ligne, un VPN illimité en termes de trafic est également inclus, parfait pour les amateurs de streaming. Comptez également sur un pare-feu réseau, un gestionnaire de mots de passe pour sécuriser ces précieuses données, et un outil de pointe, le Dark Web Monitoring, pour vérifier que vos données ne circulent pas sur le volet sombre d'Internet. Enfin, avec le mode Ecole pour favoriser la concentration ainsi qu'un contrôle parental, vos enfants ne sont pas en reste et bénéficient d'une cybersécurité idéale. Ajoutez 75 Go de stockage cloud ultra sécurisé sous Windows (hors Windows 10S) et vous comprenez d'autant pourquoi Norton 360 Premium obtient l'excellente note de 9/10 lors de notre test Clubic 100% independant .