Intego : voici la solution antivirus très efficace pour protéger votre Mac

Avec Intego et sa suite Internet Security X9, la cybersécurité devient bien plus simple, même pour celles et ceux qui ne sont pas des experts dans le domaine. Souscrivez en ligne, téléchargez l'application, et vous voilà prêt à utiliser votre nouvelle solution antivirus pensée pour votre Mac ! Autant dire qu'avoir affaire à un expert aussi pointu qu'Intego par les temps qui courent, c'est du pain béni. Et votre Mac vous en remercie, car il va désormais bénéficier d'une protection en temps réel, 24h/24, et 7j/7, contre les menaces en ligne auxquelles il peut faire face.

Intego se charge pour vous de les repérer et des éliminer avant qu'elles ne causent des dommages, mais si vous avez un doute, vous pouvez bien sûr lancer vous même une analyse de sécurité pour vérifier que tout va bien à bord. Malwares, ransomwares, spywares et autres phishing, une pratique en très nette recrudescence en 2022, ne sont plus que des lointains souvenirs.