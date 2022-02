L'antivirus Avira Prime affiche une baisse de prix immanquable

Que propose l'offre Prime, une fois souscrite ? Vous avez bien entendu un antivirus professionnel qui va non seulement scanner vos fichiers et dossiers actuels à la recherche d'un logiciel malveillant ou autre. Mais en plus il va s'occuper de jeter un œil sur tout ce que vous téléchargez afin de vous prévenir des menaces.

Il installe également une extension sur votre navigateur afin de bloquer les sites malveillants, les tentatives de phising et autres arnaques en ligne. Tout comme il s'occupe de mettre vos mots de passe dans un coffre-fort virtuel, entièrement sécurisé. Et si vous devez créer un nouveau mot de passe, il peut vous en suggérer un totalement aléatoire et donc inviolable.

Ce n'est pas tout, Avira Prime peut s'occuper de nettoyer votre ordinateur en supprimant les fichiers inutilisés et en vidant tous les caches de vos applications. L'espace est alors réorganisé pour optimiser la vitesse d'exécution de vos logiciels et jeux. Avira Software Updater Pro est un autre logiciel fourni avec Prime qui va maintenir à jour tous vos logiciels et pilotes afin d'avoir un PC toujours à la pointe des nouveautés.

Enfin, comment ne pas mentionner que Avira Prime n'est pas seulement un antivirus mais contient également une fonctionnalité VPN. Vous pourrez ainsi naviguer sur le Web en toute confidentialité et sans tenir compte des restrictions géographiques. Votre trafic est bien sûr chiffré, sécurisé, et votre adresse IP est masquée pour une anonymité garantie.

Et tout ça n'est qu'un aperçu de ce que vous propose l'abonnement Avira Prime en ce moment en promotion à 39,95€.