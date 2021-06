Bon plan antivirus : Bitdefender baisse ses prix de 60%

Le plus beau dans cette offre c’est que la licence Bitdefender Total Security vous permet de protéger jusqu’à 5 appareils en même temps ! De plus, si la solution est évidemment disponible sur Windows, ce n’est pas tout, vous pouvez également en profiter sur Mac et même sur mobile (iOS et Android).

Ne négligez pas la protection de votre mobile, elle est tout aussi importante que celle de votre PC si ce n’est plus car c’est une vraie mine d'informations personnelles qui peuvent se révéler très lucrative pour un hacker mal intentionné.

Avec Bitdefender Total Security, une seule licence permet de couvrir tous vos appareils et même pourquoi pas de la partager avec vos proches. Il s’agit donc probablement de la meilleure valeur du marché, surtout avec la promo à -60% en ce moment.