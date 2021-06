Antivirus Bitdefender Total Security : une sécurité primée à un prix jamais vu

Bitdefender est un antivirus très réputé par son efficacité et la solution Total Security est l'offre la plus complète. Elle est compatible sur PC (Windows) et Mac mais également iOS et Android car les smartphones sont les grands oubliés de la cybersécurité mais ils sont également vulnérables aux attaques.

Bitdefender Total Security est donc une solution multiplateforme, car elle permet de protéger jusqu’à 5 appareils en simultané. Vous pouvez sécuriser vos appareils et même partager votre licence avec un seul abonnement.

Cette solution de sécurité complète profite d’une super promotion en ce moment. Vous pouvez l’obtenir avec une réduction de 60%, soit 32€ au lieu de 79,99€ pour 1 an d’abonnement. Alors, n’hésitez pas trop longtemps si l’offre vous intéresse car elle ne sera pas éternelle.