Bon plan antivirus : Bitdefender affiche sa meilleure offre de l'année (-60%)

Cette protection et ces performances sont évidemment incluses dans les 3 offres nommées ci-dessus. En revanche, elles représentent des différences entre elles. Antivirus Plus protège jusqu’à 3 appareils et se contente de la protection antivirus sur Windows tandis qu'Internet Security ajoute un contrôle parental intégré ainsi qu’un pare-feu anti intrusions.

Le grand frère Total Security quant à lui comprend tout cela et ajoute également une optimisation en continu de votre PC grâce à divers nettoyages et réglages de votre PC et vos logiciels. Il est disponible sur 5 appareils en même temps et peut protéger les PC Windows mais aussi les Mac et les smartphones Android et iOS.