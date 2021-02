Antivirus pas cher : pour les Soldes, toute la gamme Avira antivirus à -40% !

La gamme d'antivirus débute donc avec Antivirus Pro qui protège votre ordinateur contre les différentes menaces en ligne, comme les virus, rançongiciels, chevaux de Troie bancaires, etc, et ce que vous soyez sous Windows ou MacOS. Antivirus Pro vous protège également des menaces pouvant transiter par vos e-mails et par les périphériques amovibles (clé USB).

Si Avira Antivirus Pro est normalement proposé à 34,95€, vous pouvez l’obtenir pour moins de 21€ en ce moment ! Une solution simple et pas chère pour protéger son ordinateur.