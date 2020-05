Avira, une excellente solution antivirus totalement gratuite

Protégez efficacement votre ordinateur ou votre appareil mobile avec l'antivirus gratuit Avira , une solution complète pour votre sécurité informatique. Et en plus c'est gratuit !

Le logiciel vous permet de faire de temps à autre un scan complet de votre machine afin de vérifier si aucun virus ne s'y cache. Le logiciel surveille également vos connexions en temps réel pour empêcher toute intrusion sur votre ordinateur et toute tentative d'extorision de vos données personnelles.

Pour ajouter une couche de surveillance et de protection à chacune de vos visites sur le web, il est nécessaire voire indispensable d'installer Avira. Le logiciel antivirus vous permet de sécuriser vos connexions mais également d'éviter de télécharger par mégardes des fichiers infectés.

Avec l'explosion du web et de ses usages en quelques dizaines d'années, il est maintenant normal de passer des heures durant à passer de service en service pour s'informer, se divertir ou communiquer avec ses proches. Le problème avec tout cela, c'est le nombre considérable d'informations personnelles que nous partageons sur le réseau en permanence et qui sont la cible de pirates informatiques.

Avira n'est pas un logiciel gravé dans le marbre mais évolue et s'améliore en permanence au fil des mises à jour. Chaque jour il va récupérer les nouvelles bases de données pour identifier et repousser les virus les plus récents.

Avec des dispositifs d'intelligence artificielle intégrés, il peut également bloquer la connexion vers un site dangereux qui peut tenter de récupérer tout ou partie de vos données personnelles, vous évitant ainsi de gros ennuis avant même qu'ils ne se produisent.