L'antivirus Bitdefender Total Security à moins 60% pour la rentrée

Ainsi, Bitdefender propose sa formule Total Security à 31,99€. Cette dernière est capable de protéger jusqu'à cinq appareils simultanément. Ils peuvent tourner sous Windows, macOS, Android ou encore iOS. Un VPN premium (qui sécurise les réseaux Wi-Fi publics, préserve l'anonymat en ligne et offre un chiffrement du trafic illimité) est facturé à hauteur de 29,99€. Si le renouvellement automatique est activé par défaut, sachez que vous pouvez le désactiver à tout moment. Enfin, un remboursement intégral peut être demandé dans les 30 jours qui suivent l'achat initial.

L'abonnement Bitdefender Total Security vous permettra d'être à l'abri des menaces les plus récentes. La protection multicouche préservera l'intégrité de tous vos documents. Cette sécurité optimale s'étend même jusqu'aux tentatives de phishing, aux malwares et autres ransomwares. Vos mots de passe mais aussi vos coordonnées bancaires au moment de régler une commande seront préservés. Toutes les transactions en ligne s'effectueront via un navigateur totalement sécurisé.