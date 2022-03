Plus que quelques jours pour profiter de cette offre antivirus immanquable Norton 360 Deluxe

Ce qui fait aussi la force de la suite Norton 360 Deluxe, c'est de compter dans ses rangs SecureVPN, un bon VPN facilitant votre confidentialité en ligne. Masquez votre adresse IP et votre emplacement géographique, bénéficiez d'un accès facilité à vos services de streaming favori, voilà de nombreux avantages à la clef ! Et pour sécuriser ces précieux identifiants, le gestionnaire de mots de passe est une fonctionnalité très efficace ! Vous ne risquez même plus de les oublier.

Plus encore, de nombreuses fonctionnalités telles que le Dark Web Monitoring, la SafeCam, le contrôle parental et le mode Ecole sont aussi inclus. Et pour couronner le tout, les utilisateurs de Windows (hors Windows 10 S) peuvent utiliser à leur guise une juteuse enveloppe de 50 Go de stockage cloud bien sécurisé pour emmener avec eux leurs fichiers essentiels ou enregistrer ce qui vous est cher !