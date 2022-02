Top 3 des offres VPN immanquables pour naviguer sereinement sur le web

Avec plus de 5200 serveurs répartis dans 60 pays, vous êtes assurés de vous connecter où vous le souhaitez, quand vous le voulez. L'interface, parmi les plus intuitives du marché, permettra même aux non-initiés de rapidement prendre en main leur nouvel outil. Grâce à un chiffrement en AES 256 bits, le plus efficient, vous pouvez naviguer sur le Web sans crainte d'être tracé. Et la solution est encore plus efficace grâce à l'association de ses deux technologies WireGuard et NordLynx.

Cette offre est idéale pour toute la famille ou encore si vous possédez de nombreux appareils électroniques, puisque vous pouvez protéger jusqu'à 6 d'entre eux avec une seule souscription. De plus, NordVPN s'adapte à tous vos appareils en mettant à disposition une application très simple d'utilisation disponible sur iOS, Android, MacOS, Linux, ChromeOS Windows, mais aussi Android TV, vos consoles de jeu (Switch, PlayStation, Xbox) ou encore votre Chromecast ou Fire Stick. Et le streaming n'est pas en reste, grâce d'excellents débits et une bande passante illimitée.

Enfin, la firme propose une assistance par chat 24h sur 24 et 7j sur 7 en français pour vous aider et répondre à vos questions en toute circonstance. De quoi obtenir un très solide 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant.