Vous cherchez un antivirus efficace et abordable ? L'excellent Bitdefender est en promo jusqu'à -60%

Penchons nous à présent sur les détails qui distinguent ces trois offres. La première, Bitdefender Antivirus Plus, vous permet de protéger 3 ordinateurs sous Windows avec une seule licence. De quoi naviguer sereinement pour toute la famille et ne plus craindre les ransomwares, les spywares, les virus plus classiques à l'image du Cheval de Troie et autres tentatives de phishing. Vous bénéficiez également d'un VPN permettant de naviguer incognito à raison de 200 Mo/jour, un portefeuille pour stocker tous vos mots de passe mais aussi un anti-trackeur, entre autres.

La deuxième, Bitdefender Internet Security, permet également de protéger 3 appareils, toujours sous Windows, et offre, en plus des services énumérés ci-dessus (non exhaustivement) un anti-spam, une protection spécifique pour les webcams et micros, un pare-feu anti-intrusion ou encore un contrôle parental.